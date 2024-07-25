У Румунії над Дунаєм знову була повітряна тривога через атаку РФ на українські порти

У румунському жудці Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу у зв’язку з черговою повітряною атакою Росії на українські порти з іншого боку річки.

По це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

В ніч з 24 на 25 липня близько 01:20 мешканці населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

Кордон між Україною та Румунією поблизу Ізмаїла

"Територія нашої країни не є ціллю атак РФ, ці повідомлення – задля інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії", – зазначили у службі надзвичайних ситуацій.

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Повітряні сили України між початком доби та 01:30 повідомляли про рух російських "Шахедів" у напрямку Ізмаїла, Рені та Вилкового.

Аналогічні сповіщення розсилали вночі з вівторка на середу. Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16, та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли.

Як відомо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу. Окремі представники місцевої влади заявляли, що вважають ці сповіщення непотрібними.

За результатами розслідування у Румунії дійшли висновку, що російські дрони падали на території країни через випадковість.