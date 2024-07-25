В Воздушных силах говорят, что три российских "Шахеда" залетели в Румынию

Три российских ударных беспилотника "Шахед", которые атаковали юг Украины в ночь на 25 июля, залетели на территорию Румынии и после того исчезли из поля зрения украинской ПВО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальных страницах Воздушных сил от имени командующего Воздушных сил, генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Среди деталей о ночной атаке упомянуто, что три российских беспилотника покинули воздушное пространство Украины и дальнейшая их судьба неизвестна.

"В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "Шахеда" локационно утеряны после пересечения государственной границы с Румынией", – говорится в заявлении.

Реклама:

В румынских СМИ пока не появлялось сообщений о взрывах или сбитии беспилотников над территорией Румынии.

Официально подтвердили, что для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу, как и предыдущей ночью.

В Минобороны Румынии в среду сообщали, что поднимали истребители F-16, и что отправят специалистов проверить территорию вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки. О находках после этого не сообщали.

Как известно, за время полномасштабной войны были случаи падения обломков дронов на территории Румынии, после первых таких инцидентов для поселков над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу.

По результатам расследования в Румынии пришли к выводу, что российские дроны падали на территории страны по случайности.