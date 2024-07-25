Заступник генсека НАТО розповів, чи братиме участь у виборах президента Румунії

Чинний заступник генерального секретаря НАТО, румун Мірча Джоане заявив, що наразі вважає для себе пріоритетною роботу в Альянсі, а рішення піти в національну політику ухвалить після консультацій із новим генсеком Марком Рютте.

Таке він сказав в інтерв’ю телеканалу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Джоане, який вважається найпопулярнішим кандидатом у президенти Румунії, заявив, що оголосить про участь у президентських виборах "після того, як закінчить свою роботу в НАТО".

"У нас є інституційні очікування, п'ять років роботи на чолі НАТО, передача естафети новій команді. Я ще маю провести дискусію з Марком Рютте і тоді я ухвалю рішення, ставлячи на перше місце інституцію, тому що політика може почекати", – додав він.

Реклама:

Заступник генсека НАТО висловив сподівання, що прийдешні вибори в Румунії "принесуть глибокі зміни".

"Я виступаю за глибокі зміни, і саме тому я все ближче і ближче до остаточного рішення", – сказав Джоане.

Ррезидентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.

Раніше про свої наміри балотуватися на президентських виборах заявила одіозна депутатка з Румунії Діана Шошоаке, яка висловлювала претензії на територію України, а також нев'їзний в Україну лідер націоналістичної партії AUR Джордже Сіміон.