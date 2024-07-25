Заместитель генсека НАТО рассказал, будет ли участвовать в выборах президента Румынии

Действующий заместитель генерального секретаря НАТО, румын Мирча Джоанэ заявил, что сейчас считает для себя приоритетной работу в Альянсе, а решение уйти в национальную политику примет после консультаций с новым генсеком Марком Рютте.

Такое он сказал в интервью телеканалу Digi24, сообщает "Европейская правда".

Джоанэ, который считается самым популярным кандидатом в президенты Румынии, заявил, что объявит об участии в президентских выборах "после того, как закончит свою работу в НАТО".

"У нас есть институциональные ожидания, пять лет работы во главе НАТО, передача эстафеты новой команде. Я еще должен провести дискуссию с Марком Рютте и тогда я приму решение, ставя на первое место институцию, потому что политика может подождать", – добавил он.

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Заместитель генсека НАТО выразил надежду, что грядущие выборы в Румынии "принесут глубокие изменения".

"Я выступаю за глубокие изменения, и именно поэтому я все ближе и ближе к окончательному решению", – сказал Джоанэ.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.

Ранее о своих намерениях баллотироваться на президентских выборах заявила одиозная депутатка из Румынии Диана Шошоаке, которая высказывала претензии на территорию Украины, а также невъездной в Украину лидер националистической партии AUR Джордже Симион.