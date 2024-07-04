Заступник генсека НАТО з Румунії вдома має найвищі рейтинги як потенційний президент  

Соцопитування у Румунії свідчать, що чинний заступник генсека НАТО Мірча Джоане – представник Румунії – у рідній країні має найвищу підтримку як потенційний кандидат на президентських виборах.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У загальному списку потенційних кандидатів Джоане опинився на першому місці у рейтингу – за нього готові проголосувати 26,7% опитаних.

На другому місці чинний прем’єр Марчел Чолаку з 17,8%, на третьому – лідерка правоцентристського "Союзу за порятунок Румунії" Елена Ласконі з 14,3%, а на четвертій позиції – одіозна депутатка Діана Шошоаке, яка вже публічно заявила, що буде балотуватися.

Реклама:

Рейтинг Джоане виявився вищим, ніж у попередньому травневому опитуванні, а у розкладах на другий тур з його участю він теж є лідером за всіх варіантів, включених в опитування.

Так, між Чолаку і Джоане останній переміг би з 63,7%, а у конкуренції з Ласконі – із 66,2% голосів.

Майже три чверті опитаних планують прийти на виборчі дільниці.

Опитування провела компанія INSCOP на замовлення порталу News.ro. Збір даних проводили з 19 по 27 червня серед репрезентативної вибірки із 1100 респондентів.

Нагадаємо, у четвер керівна коаліція у Румунії визначилася з датами президентських та парламентських виборів, їх хочуть призначити на кінець листопада і початок грудня. Румунам потрібно буде приходити на виборчі дільниці три неділі поспіль.

Наскільки відомо, поки свої наміри балотуватися на президентську посаду підтвердили лише одіозна депутатка Діана Шошоаке, яка висловлювала претензії на територію України, а також нев'їзний в Україну лідер націоналістичної партії AUR Джордже Сіміон.