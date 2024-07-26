Eurostar скасувала чверть своїх рейсів після диверсій на залізниці Франції

Компанія Eurostar заявила, що скасує чверть усіх рейсів своєї мережі, та попросила пасажирів по можливості відкласти свої поїздки після пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпіади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Eurostar заявив, що скасує 25% рейсів по всій своїй мережі в п'ятницю, суботу та неділю.

"Ми закликаємо наших клієнтів відкласти свої поїздки, якщо це можливо", – йдеться в заяві Eurostar.

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Раніше компанія заявляла, що "скоординовані зловмисні дії у Франції" спричинили скасування кількох рейсів, а поїзди, що прямують до Парижа та з Парижа, змушені рухатися більш повільними маршрутами.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.