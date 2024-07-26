Eurostar отменила четверть своих рейсов после диверсий на железной дороге Франции

Компания Eurostar заявила, что отменит четверть всех рейсов своей сети, и попросила пассажиров по возможности отложить свои поездки после повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпиады.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Eurostar заявил, что отменит 25% рейсов по всей своей сети в пятницу, субботу и воскресенье.

"Мы призываем наших клиентов отложить свои поездки, если это возможно", – говорится в заявлении Eurostar.

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Ранее компания заявляла, что "скоординированные злонамеренные действия во Франции" вызвали отмену нескольких рейсов, а поезда, следующие в Париж и из Парижа, вынуждены двигаться более медленными маршрутами.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Прокуратура Парижа начала расследование повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпийских игр.