В Сейм Польши повторно внесли законопроект о декриминализации абортов

В польский Сейм в пятницу, 26 июля, во второй раз подали проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает частичную декриминализацию абортов – после того как голосование за него провалили с разницей в несколько голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Законопроект о частичной декриминализации абортов подали депутаты от "Левицы", "Гражданской платформы", "Польши-2050" и один депутат от Польской селянской партии.

Это тот самый проект, который Сейм отклонил во время голосования 12 июля. Решение тогда провалили 218 голосами "против", тогда как 215 депутатов его поддержали и еще два – воздержались.

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Документ предлагает отменить два положения Уголовного кодекса, касающиеся абортов с согласия женщины.

В результате не будет предусматривать уголовной ответственности прерывание беременности во время срока менее 12 недель, а также в случае "высокой вероятности тяжелых и необратимых пороков развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни".

"Предложенная форма законопроекта во время работы комиссии получила одобрение Министерства юстиции", – говорится в пояснительной записке.

Дата повторного голосования за документ в Сейме пока неизвестна.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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