В Италии губернатор от правительственной партии подал в отставку из-за коррупционного дела

Губернатор северного итальянского региона Лигурия Джованни Тоти от коалиционной партии Noi Moderati ушел в отставку на фоне расследования дела о коррупции, фигурантом которого он является.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас Тоти находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, связанной с разрешениями на строительство и контрактами, связанными с портом Генуи.

Его отстранили от должности еще в мае после того, как стало известно о расследовании вероятной коррупции, к которой также могла быть причастна компания Iren. Ее экс-руководитель Паоло Эмилио Синьорини был президентом управления, управляющего портом Генуи.

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В то же время другая коалиционная партия "Лига" Маттео Сальвини заявила, что расследование используется для влияния на избранных политиков.

На днях суд итальянского города Флоренция признал родителей бывшего премьер-министра Маттео Ренци виновными в финансовом мошенничестве и приговорил к трем годам и двум с половиной месяцам заключения.

В деле также фигурировала родная сестра Маттео Ренци, Матильда, которой инкриминировали содействие банкротству кооперативов. Прокуроры просили присудить ей 10 месяцев заключения, но суд оправдал женщину.

Сам Маттео Ренци, который возглавлял итальянское правительство с февраля 2014 года по декабрь 2016 года, ранее отвергал обвинения в адрес своих родителей.

Ранее в этом году итальянский суд оправдал ныне покойного экс-премьер-министра Сильвио Берлускони в подкупе свидетеля по делу о проституции несовершеннолетних в 2013 году.