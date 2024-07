Партія проросійського Сальвіні приєдналась до групи Орбана в Європарламенті

Італійська правопопулістська партія "Ліга" Маттео Сальвіні приєдналась до групи "Патріоти за Європу", заснованої Віктором Орбаном в Європейському парламенті.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

На початку липня партія проросійського політика Маттео Сальвіні привітала формування у Європарламенті нової політичної групи "Патріоти за Європу", а тепер увійшла до неї.

"Група "Патріоти за Європу" продовжує зростати з приєднанням до неї італійської партії "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні. Ця нова права фракція прагне стати вирішальною силою у формуванні майбутнього Європи. Давайте об'єднаємо зусилля і разом боротися за краще майбутнє", – написав Золтан Ковач у соцмережі Х (Twitter).

🎉#PatriotsforEurope continues to grow with the addition of Italy's Lega party, led by @matteosalvinimi. This new right-wing faction aims to be a decisive force in shaping Europe's future. Let's join forces and fight together for a better future! pic.twitter.com/lAYtdWNyjT