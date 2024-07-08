Партія проросійського Сальвіні приєдналась до групи Орбана в Європарламенті

Італійська правопопулістська партія "Ліга" Маттео Сальвіні приєдналась до групи "Патріоти за Європу", заснованої Віктором Орбаном в Європейському парламенті.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

На початку липня партія проросійського політика Маттео Сальвіні привітала формування у Європарламенті нової політичної групи "Патріоти за Європу", а тепер увійшла до неї.

"Група "Патріоти за Європу" продовжує зростати з приєднанням до неї італійської партії "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні. Ця нова права фракція прагне стати вирішальною силою у формуванні майбутнього Європи. Давайте об'єднаємо зусилля і разом боротися за краще майбутнє", – написав Золтан Ковач у соцмережі Х (Twitter).

Реклама:

🎉#PatriotsforEurope continues to grow with the addition of Italy's Lega party, led by @matteosalvinimi. This new right-wing faction aims to be a decisive force in shaping Europe's future. Let's join forces and fight together for a better future! pic.twitter.com/lAYtdWNyjT – Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 8, 2024

Станом на понеділок "Патріоти за Європу" стали третьою за величиною групою в Європарламенті, налічуючи 84 депутати із 12 країн.

Ультраправа французька партія "Національне об’єднання" раніше офіційно приєдналась до групи, а її представник Жордан Барделла став президентом групи.

Наприкінці червня прем'єр Угорщини Віктор Орбан разом з ультраправою Австрійською партією свободи (FPO) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС, пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".

Раніше до "Патріотів за Європу" приєднались нідерландська Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія "Chega" ("Досить") та іспанська Vox, яка залишила групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті для об'єднання з Орбаном.