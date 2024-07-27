У Німеччині стався расистський напад на політикиню від опозиції

Німецька політикиня зазнала нападу і расистських образ під час передвиборчої кампанії в північно-східному німецькому місті Котбус на виборах у федеральній землі Бранденбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Уродженка Камеруну Аделіна Абімнві Авемо розклеювала плакати своєї партії, консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), коли нападник вдарив її в шию і ображав на расовому ґрунті, заявили в її партії.

"Я прийшла в політику для того, щоб працювати з людьми і змінювати речі разом", – сказала Авемо після інциденту.

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Поліція повідомила, що в четвер Авемо розклеювала плакати разом зі своєю сім'єю, коли на неї напала жінка.

Повідомляється, що жінка сказала: "Ви не люди".

У четвер ввечері Авемо доставили в лікарню для лікування, а потім виписали.

Проти 29-річної підозрюваної у нанесенні тілесних ушкоджень розпочато розслідування, повідомила поліція.

Авемо, яка в даний час є членом місцевої консультативної ради з питань імміграції та інтеграції, заявила, що вона не боїться і пообіцяла бути "жінкою Котбуса, яка віддана людям".

Політики засуджують останній акт політичного насильства

У п'ятницю голова ХДС Ян Редманн заявив, що поїде до Котбуса, щоб висловити підтримку Авемо.

"Зростаючий ризик для людей, які є політично активними в нашій країні, є нестерпним. Всі ті, хто сприяє поляризації в нашому суспільстві і тим самим забезпечує зростання жорстокості, несуть спільну відповідальність за цей злочин", – сказав він.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн зазначив, що напад на Авемо був останнім у низці нападів на політиків і кандидатів.

"Ненависть і насильство зростають, а поляризація продовжує розкручуватися все далі і далі", – сказав він.

Інші партії також засудили інцидент, в тому числі провідні кандидати від Лівої партії та Зелених.

Вибори в Бранденбурзі відбудуться 22 вересня.

Нагадаємо, за кілька тижнів до регіональних виборів у Саксонії невідомі стріляли у штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Олафа Шольца у Дрездені.

На початку травня в Дрездені члени правоекстремістського угруповання Erblandrevolte напали на політика від СДПН Маттіаса Екке, який саме розклеював агітаційні плакати до виборів до Європейського парламенту. Екке госпіталізували з переломами у зоні обличчя.

Канцлер Олаф Шольц назвав останні численні напади на політиків "обурливими і боягузливими".