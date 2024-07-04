У Німеччині стріляли в регіональний штаб партії Шольца

За кілька тижнів до регіональних виборів у Саксонії невідомі стріляли у штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Олафа Шольца у Дрездені.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Офіс соціал-демократів розташований у старій частині Дрездена, поруч із місцевим парламентом на річці Ельба.

Поліція виявила кульовий отвір у вікні на третьому поверсі ще наприкінці червня, проте про це стало відомо лише зараз.

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фото з сайту bild

"Згідно з результатами розслідування, пошкодження могли бути спричинені вогнепальною зброєю. Однак самі кулі поки що не знайдені", – повідомив представник поліції Карстен Егер у коментарі виданню.

Правоохоронці зазначають, що отвір у склі відповідає калібру близько п'яти міліметрів. Розслідування інциденту взяла на себе служба державної безпеки Німеччини.

"Той факт, що наразі не можна виключити політичний мотив цього злочину, спонукав нас розглянути питання про вжиття додаткових заходів безпеки. Але зрозуміло одне: нас не залякати за жодних обставин", – заявив лідер СДПН у Саксонії Хеннінг Гоманн.

На початку травня в Дрездені члени правоекстремістського угруповання Erblandrevolte напали на політика від СДПН Маттіаса Екке, який саме розклеював агітаційні плакати до виборів до Європейського парламенту. Екке госпіталізували з переломами у зоні обличчя.

Канцлер Олаф Шольц назвав останні численні напади на політиків "обурливими і боягузливими".