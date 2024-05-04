Кандидата від партії Шольца побили у Дрездені під час агітації до виборів в Європарламент

Кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту був побитий і серйозно травмований під час агітації у Дрездені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Це був останній з низки інцидентів, що посилюють політичну напруженість у Німеччині напередодні виборів. Соціал-демократи Шольца розпочали свою офіційну кампанію на виборах 9 червня з мітингу минулого тижня в Гамбурзі, рідному місті Шольца.

У п'ятницю ввечері в Дрездені під час розклеювання плакатів на кандидата від Соціал-демократичної партії Матіаса Екке було скоєно напад, повідомила партія. Він був доставлений до лікарні і потребував хірургічного втручання у зв'язку з отриманими травмами.

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Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка також є членом партії, заявила, що якщо буде доведено, що напад був політично мотивованим, то це буде "серйозною атакою на демократію".

"Ми переживаємо новий вимір антидемократичного насильства", – сказала Фезер.

Урядові та опозиційні партії заявляють, що їхні члени та прихильники зіткнулися з хвилею фізичних і словесних нападів, і закликають поліцію посилити захист політиків і передвиборчих мітингів.

Нагадаємо, цього тижня протестувальники у федеральній землі Німеччини Бранденбург оточили автомобіль віцепрезидентки Бундестагу від "Зелених" Катрін Герінг-Екард та не давали їй поїхати після проведення партійної події.

Перед тим фермери заблокували пором, на якому перебував співлідер "Зелених", віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини тоді заявила, що протести проти "Зелених" переходять межу і "не мають нічого спільного з демократією".