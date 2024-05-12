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Шольц закликає до спільних зусиль проти насильства після низки нападів на політиків

Новини — Неділя, 12 травня 2024, 13:25 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав громадян зайняти позицію проти насильства після серії нападів на політиків напередодні європейських виборів у червні.

Заяву Шольца наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Насильство загрожує демократії, і саме тому ми повинні разом, як громадяни, виступити проти нього", – сказав канцлер.

За його словами, насильство є неприйнятним за будь-яких обставин – "незалежно від того, проти якої партії це спрямовано".

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Визнаючи, що служби безпеки повинні відігравати свою роль, Шольц додав, що громадянське суспільство також має зайняти свою позицію.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені. 

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.

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Шольц Німеччина
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