В Германии произошло расистское нападение на политика от оппозиции

Немецкий политик подверглась нападению и расистским оскорблениям во время предвыборной кампании в северо-восточном немецком городе Котбус на выборах в федеральной земле Бранденбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Уроженка Камеруна Аделина Абимнви Авемо расклеивала плакаты своей партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), когда нападавший ударил ее в шею и оскорблял на расовой почве, заявили в ее партии.

"Я пришла в политику для того, чтобы работать с людьми и менять вещи вместе", – сказала Авемо после инцидента.

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Полиция сообщила, что в четверг Авемо расклеивала плакаты вместе со своей семьей, когда на нее напала женщина.

Сообщается, что женщина сказала: "Вы не люди".

В четверг вечером Авемо доставили в больницу для лечения, а затем выписали.

Против 29-летней подозреваемой в нанесении телесных повреждений начато расследование, сообщила полиция.

Авемо, которая в настоящее время является членом местного консультативного совета по вопросам иммиграции и интеграции, заявила, что она не боится и пообещала быть "женщиной Котбуса, которая предана людям".

Политики осуждают последний акт политического насилия

В пятницу председатель ХДС Ян Редманн заявил, что поедет в Котбус, чтобы выразить поддержку Авемо.

"Растущий риск для людей, которые являются политически активными в нашей стране, является невыносимым. Все те, кто способствует поляризации в нашем обществе и тем самым обеспечивает рост жестокости, несут общую ответственность за это преступление", – сказал он.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн отметил, что нападение на Авемо было последним в череде нападений на политиков и кандидатов.

"Ненависть и насилие растут, а поляризация продолжает раскручиваться все дальше и дальше", – сказал он.

Другие партии также осудили инцидент, в том числе ведущие кандидаты от Левой партии и Зеленых.

Выборы в Бранденбурге состоятся 22 сентября.

Напомним, за несколько недель до региональных выборов в Саксонии неизвестные стреляли в штаб-квартиру Социал-демократической партии Олафа Шольца в Дрездене.

В начале мая в Дрездене члены правоэкстремистской группировки Erblandrevolte напали на политика от СДПГ Маттиаса Экке, который как раз расклеивал агитационные плакаты к выборам в Европейский парламент. Экке госпитализировали с переломами в области лица.

Канцлер Олаф Шольц назвал последние многочисленные нападения на политиков "возмутительными и трусливыми".