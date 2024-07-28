США и ЕС осудили удар по контролируемым Израилем Голанским высотам

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к деэскалации на фоне удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, которые контролирует Израиль, приведшие к гибели более десятка детей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Боррель в своем заявлении "решительно осудил кровавую бойню" в Мадждал-Шамс и призвал к "независимому международному расследованию этого неприемлемого инцидента".

"Призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", – добавил топ-дипломат ЕС.

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В комментарии Axios координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также осудил атаку по Мадждал-Шамсу.

"Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, что мир увидел сегодня, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия, направленные на прекращение этих ужасных атак", – подчеркнул он.

Представитель США заверил в твердой и непоколебимой поддержке безопасности Израиля "от всех поддерживаемых Ираном террористических групп, в частности ливанской „Хезболлы".

Накануне, 27 июля, в результате удара с территории Ливана по Мадждаль-Шамсу погибли по меньшей мере 12 человек, большинство – дети и подростки, еще более трех десятков получили ранения.

Израиль утверждает, что удар осуществила террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана, и обещает жесткий ответ. Группировка в свою очередь отрицает причастность к удару.

О трагедии стало известно на фоне опасений эскалации на Ближнем Востоке, которая может наступить в случае развертывания боевых действий между Израилем и Ливаном.