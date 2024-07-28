Кампанія Гарріс менш як за тиждень зібрала понад $200 млн

На кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад 200 мільйонів доларів пожертв.

Про це в заяві для ЗМІ в неділю, 28 липня, оголосив речник кампанії Майкл Тайлер, якого цитують Politico та ABC News, пише "Європейська правда".

З кінця неділі, коли Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента США та підтримав Гарріс, її кампанія зібрала "рекордно великі" 200 мільйонів доларів пожертв.

При цьому понад дві треті від загальної суми надійшли від донорів, які до цього не жертвували на кампанію демократів, підкреслили в кампанії Гарріс.

Реклама:

"Імпульс та енергія віцепрезидентки Гарріса реальні – так само, як і засади цих виборів: результати будуть непередбачуваними і вирішуватимуться невеликою кількістю виборців лише в кількох штатах", – зазначив Тайлер.

Як уже повідомлялось, понад 100 мільйонів доларів надійшли на користь кампанії Гарріс у перший день, що стало абсолютним рекордом для президентських виборів у США.

З моменту старту своєї кампанії Камала Гарріс скоротила відставання від кандидата від республіканців Дональда Трампа, яке збільшилося в останні тижні, коли претендентом на номінацію ще був Байден.

Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Більше читайте тут: Інтрига повертається: як перші дні кампанії Гарріс додали драйву американським виборам.