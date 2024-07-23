Гарріс зібрала вже $100 мільйонів на передвиборчу кампанію

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка оголосила про наміри боротися за посаду президента, вже зібрала $100 мільйонів на передвиборчу кампанію.

Про це повідомив телеканал ABC News, пише "Європейська правда".

Найбільша сума була зібрана в період з неділі, коли президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру, до вечора понеділка.

Гроші були зібрані Національним комітетом Демократичної партії і його спільними фондами зі збору коштів, повідомили в кампанії.

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Крім того, близько 58 тисяч осіб зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидентки, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації.

За даними телеканалу, Гарріс у вівторок проведе свій перший передвиборчий мітинг у Мілуокі, штат Вісконсин.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

До кінця доби у понеділок Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.

Топпредставники Демократичної партії США, яких ЗМІ називали потенційними кандидатами в президенти після зняття Джо Байдена з виборів, публічно підтримали висунення віцепрезидентки Камали Гарріс.

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