Кампания Харрис менее чем за неделю собрала более $200 млн

На кампанию Камалы Харрис, которая должна быть номинированной кандидатом в президенты США от Демократической партии, за менее чем неделю поступили более 200 миллионов долларов пожертвований.

Об этом в заявлении для СМИ в воскресенье, 28 июля, объявил представитель кампании Майкл Тайлер, которого цитируют Politico и ABC News, пишет "Европейская правда".

С конца воскресенья, когда Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США и поддержал Харрис, ее кампания собрала "рекордно большие" 200 миллионов долларов пожертвований.

При этом более двух третей от общей суммы поступили от доноров, которые до этого не жертвовали на кампанию демократов, подчеркнули в кампании Харрис.

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"Импульс и энергия вице-президента Харриса реальны – так же, как и принципы этих выборов: результаты будут непредсказуемыми и будут решаться небольшим количеством избирателей лишь в нескольких штатах", – отметил Тайлер.

Как уже сообщалось, более 100 миллионов долларов поступили в пользу кампании Харрис в первый день, что стало абсолютным рекордом для президентских выборов в США.

С момента старта своей кампании Камала Харрис сократила отставание от кандидата от республиканцев Дональда Трампа, которое увеличилось в последние недели, когда претендентом на номинацию еще был Байден.

Вице-президент еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

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