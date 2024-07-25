Хорватія заборонила в’їзд одіозному спікеру парламенту Чорногорії та віцепрем'єру

Хорватія оголосила персонами нон грата спікера парламенту Чорногорії Андрію Мандича та ще двох депутатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1.

Міністерство закордонних справ Хорватії проінформувало Чорногорію про те, що спікера парламенту Чорногорії Андрію Мандича, а також віцепрем’єра Алексу Бечича і депутата Мілана Кнежевича оголошено персонами нон грата у зв’язку з системними діями, що підривають добросусідські відносини Хорватії і Чорногорії.

"Міністерство закордонних та європейських справ висловлює жаль, що більшість у парламенті Чорногорії вирішила ігнорувати постійні заклики Хорватії не вдаватися до кроків, які можуть негативно вплинути на наші двосторонні відносини та євроінтеграцію Чорногорії. У цьому контексті дії даних посадовців особливо виділяються", – заявили в МЗС Хорватії.

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У заяві нагадали, що добросусідські відносини є однією з обов’язкових умов для наближення до членства у ЄС.

Нагадаємо, Андрія Мандич став спікером у жовтні 2023 року, після тривалих коаліційних переговорів за підсумками парламентських виборів. Він очолює партію "Нова сербська демократія" (NSD), що входить до просербського і прихильного до Росії блоку "За майбутнє Чорногорії".

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він та Кнежевич були серед фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році та були визнані винними, однак нещодавно Вищий суд Чорногорії виправдав їх.