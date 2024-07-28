Вучич намекнул на "нацизм" Хорватии из-за запрета въезда одиозным черногорским политикам

Президент Сербии Александар Вучич, комментируя решение Хорватии запретить въезд трем просербским и пророссийским политикам из Черногории, сравнил ее с "Независимым Государством Хорватия", созданным усташами во время Второй мировой войны.

Такое Вучич сказал журналистам в Париже накануне, 27 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug.

На этой неделе хорватское Министерство иностранных и европейских дел Хорватии объявило персонами нон грата председателя парламента Черногории Андрея Мандича, члена парламента Милана Кнежевича и вице-премьер-министра Алексу Бечича.

Это произошло после того, как парламент Черногории по предложению Мандича и при поддержке просербских сил принял резолюцию о геноциде в лагере Ясеновац, созданном усташами на территории Хорватии.

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Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он и Кнежевич были среди фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году и были признаны виновными, однако недавно Высший суд Черногории оправдал их.

Вучич, комментируя решение Загреба, выразил возмущение, что он не говорит о "совершении преступления, геноцида против сербов" в Ясеноваце.

"Как вам не пришло в голову, что, запретив этим людям въезд, они попали в собственную ловушку и показали, что они не делают никакой разницы между "Независимым Государством Хорватия" и любым другим хорватским государством", – добавил сербский президент.

Таким образом, Вучич своим заявлением фактически приравнял нынешнюю независимую Хорватию с марионеточным государством нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Это может углубить противоречия в и без того непростых сербско-хорватских отношениях.