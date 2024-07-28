Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації

Зовнішньополітичні відомства Франції та Німеччини заявили, що засуджують удар по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що перебувають під контролем Ізраїлю, і закликали до деескалації між Ізраїлем і Ліваном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Французьке МЗС в опублікованій у неділю заяві "найрішучішим чином" засудило атаку на друзську громаду Мадждаль-Шамсу та висловило співчуття сім'ям загиблих, серед яких багато неповнолітніх.

"Франція закликає зробити все можливе, щоб уникнути будь-якої подальшої військової ескалації і продовжуватиме працювати зі сторонами з цією метою", – додало відомство, нагадавши рекомендацію для громадян Франції не подорожувати до Лівану, Ізраїлю та Палестинських територій.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також засудила обстріл селища і підкреслила: "Те, що загинули діти та молоді люди, які просто хотіли пограти у футбол, є жахливим".

"Громадяни Ізраїлю місяцями зазнають нападів з боку "Хезболли" та інших екстремістів. Віроломні напади повинні негайно припинитися. Зараз ми повинні діяти з холодною головою. Занадто багато людей вже загинуло в цьому конфлікті", – додала вона.

Напередодні, 27 липня, в результаті удару з території Лівану по Мадждаль-Шамсу загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Про трагедію стало відомо на тлі побоювань ескалації на Близькому Сході, яка може настати в разі розгортання бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.