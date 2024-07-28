Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации

Внешнеполитические ведомства Франции и Германии заявили, что осуждают удар по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, находящихся под контролем Израиля, и призвали к деэскалации между Израилем и Ливаном.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Французский МИД в опубликованном в воскресенье заявлении "самым решительным образом" осудил атаку на друзскую общину Мадждаль-Шамса и выразил соболезнования семьям погибших, среди которых много несовершеннолетних.

"Франция призывает сделать все возможное, чтобы избежать любой дальнейшей военной эскалации и будет продолжать работать со сторонами с этой целью", – добавило ведомство, напомнив рекомендацию для граждан Франции не путешествовать в Ливан, Израиль и Палестинские территории.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также осудила обстрел поселка и подчеркнула: "То, что погибли дети и молодые люди, которые просто хотели поиграть в футбол, является ужасным".

"Граждане Израиля месяцами подвергаются нападениям со стороны "Хезболлы" и других экстремистов. Вероломные нападения должны немедленно прекратиться. Сейчас мы должны действовать с холодной головой. Слишком много людей уже погибло в этом конфликте", – добавила она.

Накануне, 27 июля, в результате удара с территории Ливана по Мадждаль-Шамсу погибли по меньшей мере 12 человек, большинство – дети и подростки, еще более трех десятков получили ранения.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана, и обещает жесткий ответ. Группировка в свою очередь отрицает причастность к удару.

О трагедии стало известно на фоне опасений эскалации на Ближнем Востоке, которая может наступить в случае развертывания боевых действий между Израилем и Ливаном.