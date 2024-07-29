У Польщі через грози з буревієм загинули двоє людей, знеструмлені тисячі домівок

Внаслідок гроз зі шквальним вітром, що пройшли над Польщею у неділю-понеділок, загинули двоє людей і тисячі домівок знеструмлені.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Найсильніші грози пройшли у північній та центральній частині країни. Пожежно-рятувальні служби за час негоди здійснили вже понад 3500 виїздів для ліквідації завданої шкоди.

У Лодзі на території Лагевнецького лісу повалене вітром дерево вбило 60-річну жінку. Ще один смертельний інцидент стався на озері Негоцин, у Гіжицькому повіті на північному сході, де шквал вітру перекинув вітрильник.

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Всього по території країни вітер перекинув на водоймах 18 човнів та вітрильників. Подекуди сила шквалів перевищувала 10 за шкалою Бофорта, а висота хвиль сягала 1.5 метра.

UWAGA



Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim na jeziorach bardzo niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 100km/h !!! pic.twitter.com/g5di8cKn2J – IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2024

Через негоду довелося евакуювати три дитячі табори у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Станом на ранок понеділка знеструмленими залишалися близько 30 тисяч домогосподарств, місцями пошкоджені також електролінії залізниці.

У понеділок негода у Вармінсько-Мазурському воєводстві продовжиться, місцеві рятувальні служби закликали не ігнорувати небезпеку і не виходити на воду.

Цей самий атмосферний фронт завдав великих збитків у Латвії, там також знеструмлені десятки тисяч споживачів.

Раніше минулого тижня сім літаків не могли приземлитися в аеропорту Вільнюса через сильний дощ.