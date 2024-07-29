У Латвії через буревій, що пройшов у неділю ввечері та в понеділок вранці, на значній території країни повалено дерева, обірвано дроти та затоплено вулиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів. Без електрики залишилися близько 30 тисяч клієнтів Sadales tīkls.

фото: vivi.lv

Рятувальники отримали близько 600 викликів. Найчастіше їм доводилося розчищати від повалених дерев і гілок проїжджі частини доріг.

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Перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків.

Ризька дума рекомендувала рижанам у понеділок залишатися вдома – уранці через затоплені вулиці і повалені дерева на багатьох маршрутах громадського транспорту внесено зміни, також спостерігаються перешкоди в русі.

Через бурю та її наслідки по всій Латвії затримується доставка преси та посилок Latvijas pasts. Також можуть бути скасовані автобусні міжрегіональні рейси.

Нагадаємо, днями сім літаків не могли приземлитися в аеропорту Вільнюса через сильний дощ.

А Австрія постраждала від негоди зі 190 тисячами блискавок за день.