В Польше из-за грозы с ураганом погибли два человека, обесточены тысячи домов

В результате гроз со шквальным ветром, прошедших над Польшей в воскресенье-понедельник, погибли два человека и тысячи домов обесточены.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Самые сильные грозы прошли в северной и центральной части страны. Пожарно-спасательные службы за время непогоды осуществили уже более 3500 выездов для ликвидации нанесенного ущерба.

В Лодзи на территории Лагевнецкого леса поваленное ветром дерево убило 60-летнюю женщину. Еще один смертельный инцидент произошел на озере Негоцин, в Гижицком уезде на северо-востоке, где шквал ветра опрокинул парусник.

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Всего по территории страны ветер опрокинул на водоемах 18 лодок и парусников. Кое-где сила шквалов превышала 10 по шкале Бофорта, а высота волн достигала 1.5 метра.

UWAGA



Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim na jeziorach bardzo niebezpiecznie. Porywy wiatru mogą sięgać 100km/h !!! pic.twitter.com/g5di8cKn2J – IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2024

Из-за непогоды пришлось эвакуировать три детских лагеря в Варминско-Мазурском воеводстве.

По состоянию на утро понедельника обесточенными оставались около 30 тысяч домохозяйств, местами повреждены также электролинии железной дороги.

В понедельник непогода в Варминско-Мазурском воеводстве продолжится, местные спасательные службы призвали не игнорировать опасность и не выходить на воду.

Этот же атмосферный фронт нанес большой ущерб в Латвии, там также обесточены десятки тысяч потребителей.

Ранее на прошлой неделе семь самолетов не могли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сильного дождя.