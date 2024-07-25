Сім літаків не могли приземлитися в аеропорту Вільнюса через сильний дощ

Через сильний дощ у четвер в аеропорту литовської столиці Вільнюса деякий час не могли приземлитися літаки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За словами представника оператора аеропорту Lietuvos oro Uostai Тадаса Васіляускаса, сім літаків були змушені зробити коло над Вільнюським летовищем.

"Всі ці літаки вже приземлилися в аеропорту", – сказав він.

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Водночас, зауважив Васіляускас, один літак з Тунісу перенаправили в аеропорт Каунаса та пізніше повернули до Вільнюса.

Днями аеропорт біля одного з найбільших міст італійського острова Сицилія призупинив роботу через активність вулкана Етна.

З аналогічних причин аеропорт Катанії призупиняв роботу також 5 липня, тоді з Етни піднялася хмара попелу висотою до 5 км.

У ті ж дні велика хмара попелу піднялася з вулкана на розташованому неподалік острові Стромболі.