Альянс німецької "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт може сподіватися на чимало голосів на вересневих місцевих виборах на сході країни, але планує пов'язати можливі урядові переговори у східних землях з врегулюванням війни в Україні.

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

На думку засновниці партії BSW Сари Вагенкнехт, підтримувати Україну зброєю – це неправильний спосіб поводження з Росією. Відповідно, вона хоче поставити потенційні коаліції у східних землях Німеччини в залежність від позиції її партнерів щодо війни в Україні.

"Ми будемо брати участь лише в уряді землі, який на федеральному рівні також займе чітку позицію на користь дипломатії і проти підготовки до війни", – заявила ліворадикальна Вагенкнехт в інтерв'ю інформаційній агенції dpa.

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За її словами, зрозуміло, "що нова гонка озброєнь поглине мільярди, які терміново потрібні на школи, лікарні, житло та вищі пенсії".

У вересні в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі будуть обрані нові земельні парламенти. Окрім освіти та міграції, партія Вагенкнехт BSW також зосереджується на питанні миру. Політсила є дуже популярною в цих трьох землях з рейтингом від 15 до 20 відсотків за результатами опитувань.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", як і AFD, також є популярною у цих землях і також виступає проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

"Питання миру є дуже важливим. Багато людей справедливо стурбовані тим, що німецький уряд все більше перетворює нашу країну на воюючу сторону у війні в Україні і досі не доклав жодних зусиль для пошуку дипломатичних рішень", – заявила Вагенкнехт.

У червні Вагенкнехт закликала Захід підтримати набір ультиматумів глави Росії Владіміра Путіна щодо України.

Детальніше про небезпеку руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.