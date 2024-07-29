Німецька "подруга Путіна" висунула умовою для коаліцій проросійську позицію щодо України
Альянс німецької "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт може сподіватися на чимало голосів на вересневих місцевих виборах на сході країни, але планує пов'язати можливі урядові переговори у східних землях з врегулюванням війни в Україні.
Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".
На думку засновниці партії BSW Сари Вагенкнехт, підтримувати Україну зброєю – це неправильний спосіб поводження з Росією. Відповідно, вона хоче поставити потенційні коаліції у східних землях Німеччини в залежність від позиції її партнерів щодо війни в Україні.
"Ми будемо брати участь лише в уряді землі, який на федеральному рівні також займе чітку позицію на користь дипломатії і проти підготовки до війни", – заявила ліворадикальна Вагенкнехт в інтерв'ю інформаційній агенції dpa.
За її словами, зрозуміло, "що нова гонка озброєнь поглине мільярди, які терміново потрібні на школи, лікарні, житло та вищі пенсії".
У вересні в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі будуть обрані нові земельні парламенти. Окрім освіти та міграції, партія Вагенкнехт BSW також зосереджується на питанні миру. Політсила є дуже популярною в цих трьох землях з рейтингом від 15 до 20 відсотків за результатами опитувань.
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", як і AFD, також є популярною у цих землях і також виступає проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.
"Питання миру є дуже важливим. Багато людей справедливо стурбовані тим, що німецький уряд все більше перетворює нашу країну на воюючу сторону у війні в Україні і досі не доклав жодних зусиль для пошуку дипломатичних рішень", – заявила Вагенкнехт.
У червні Вагенкнехт закликала Захід підтримати набір ультиматумів глави Росії Владіміра Путіна щодо України.
Детальніше про небезпеку руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.