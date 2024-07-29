Немецкая "подруга Путина" выдвинула условием для коалиций пророссийскую позицию по Украине

Альянс немецкой "подруги Путина" Сары Вагенкнехт может надеяться на немало голосов на сентябрьских местных выборах на востоке страны, но планирует связать возможные правительственные переговоры в восточных землях с урегулированием войны в Украине.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По мнению основательницы партии BSW Сары Вагенкнехт, поддерживать Украину оружием – это неправильный способ обращения с Россией. Соответственно, она хочет поставить потенциальные коалиции в восточных землях Германии в зависимость от позиции ее партнеров по войне в Украине.

"Мы будем участвовать только в правительстве земли, которое на федеральном уровне также займет четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне", – заявила леворадикальная Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.

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По ее словам, понятно, "что новая гонка вооружений поглотит миллиарды, которые срочно нужны на школы, больницы, жилье и более высокие пенсии".

В сентябре в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге будут избраны новые земельные парламенты. Кроме образования и миграции, партия Вагенкнехт BSW также сосредотачивается на вопросе мира. Политсила является очень популярной в этих трех землях с рейтингом от 15 до 20 процентов по результатам опросов.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", как и AFD, также популярна в этих землях и также выступает против поставок оружия в Украину и за немедленные переговоры между Украиной и Россией.

"Вопрос мира является очень важным. Многие люди справедливо обеспокоены тем, что немецкое правительство все больше превращает нашу страну в воюющую сторону в войне в Украине и до сих пор не приложило никаких усилий для поиска дипломатических решений", – заявила Вагенкнехт.

В июне Вагенкнехт призвала Запад поддержать набор ультиматумов главы России Владимира Путина по Украине.

Подробнее об опасности движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.