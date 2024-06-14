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Німецька "подруга Путіна" підтримала ультиматум Путіна для України

Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 21:16 — Олег Павлюк

Очільниця лівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) Сара Вагенкнехт, яка через підтримку проросійських наративів заслужила прізвисько "подруга Путіна", закликала Захід підтримати набір ультиматумів цього росіянина.

Таке Вагенкнехт опублікувала у X (Twitter), пише "Європейська правда".

На думку голови BSW, Захід повинен прийняти ультиматум Путіна, які політикиня назвала "пропозицією".

"Реалістичним варіантом було б негайне заморожування фронту, припинення вогню та мирні переговори. Скільки ще має загинути людей, перш ніж від вимоги членства України в НАТО відмовляться?" – запиталась Вагенкнехт.

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У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.

Нагадаємо, що Сара Вагенкнехт раніше пропонувала Німеччині налагодити співпрацю з Росією, виступала проти військової допомоги Україні та змусити її до переговорів із Кремлем.

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Німеччина Друзі Путіна
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