Німецька "подруга Путіна" підтримала ультиматум Путіна для України

Очільниця лівої партії "Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість" (BSW) Сара Вагенкнехт, яка через підтримку проросійських наративів заслужила прізвисько "подруга Путіна", закликала Захід підтримати набір ультиматумів цього росіянина.

Таке Вагенкнехт опублікувала у X (Twitter), пише "Європейська правда".

На думку голови BSW, Захід повинен прийняти ультиматум Путіна, які політикиня назвала "пропозицією".

"Реалістичним варіантом було б негайне заморожування фронту, припинення вогню та мирні переговори. Скільки ще має загинути людей, перш ніж від вимоги членства України в НАТО відмовляться?" – запиталась Вагенкнехт.

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Russlands Vorschlag sollte vom Westen aufgegriffen werden. Realistische Option wäre sofortiges Einfrieren der Front,#Waffenstillstand& #Friedensverhandlungen. Wieviele sollen noch sterben bis Forderung nach #NATO-Mitgliedschaft d. #Ukraine aufgegeben wird?https://t.co/Go039ek65f – Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) June 14, 2024

У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.

Нагадаємо, що Сара Вагенкнехт раніше пропонувала Німеччині налагодити співпрацю з Росією, виступала проти військової допомоги Україні та змусити її до переговорів із Кремлем.