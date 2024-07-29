Дипломати ЄС у вівторок обговорять сумнівні результати виборів у Венесуелі

Європейські дипломати у вівторок обговорять результати президентських виборів у Венесуелі, де переможцем офіційно оголосили багаторічного автократа Ніколаса Мадуро попри сумніви в чесності підрахунку голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Робоча група Європейської ради з питань Латинської Америки та Карибського басейну зустрінеться у вівторок о 10:00 за брюссельським часом, аби обговорити останні події у Венесуелі.

Речник Європейської служби зовнішніх справ Саймон Стано заявив, що ЄС оцінює процес і результати виборів у Венесуелі "в тісному контакті з національними, регіональними та міжнародними акторами на місцях".

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"Однак ми занепокоєні повідомленнями про недоліки та порушення", – додав він.

Скептично щодо прозорості волевиявлення висловлюються й окремі країни Євросоюзу.

Представник Міністерства закордонних справ Німеччини сказав Politico, що Берлін глибоко стурбований повідомленнями про обмеження доступу прихильників опозиції до підрахунку голосів, і закликав венесуельську владу опублікувати детальні результати виборів.

Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес також закликав до прозорості в підрахунку голосів, додавши, що Мадрид "працює над сценарієм, за якого буде збережено спокій, мир і демократичний дух, що панував під час голосування".

У понеділок виборча комісія Венесуели оголосила про перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах. Опозиція звернула увагу, що вранці виборчком раптом перервав підрахунок, коли їхній кандидат Едмундо Гонсалес почав переважати Мадуро, і заявила про свою перемогу.

Мадуро формально втретє "виграє" на виборах президента Венесуели, якого обирають на шість років.

У 2020 році міністри закордонних справ Євросоюзу відмовилися визнати результати попередніх виборів через невідповідність "міжнародним стандартам демократичного процесу". ЄС також наклав санкції на оточення Мадуро, який у відповідь розірвав зв'язки з Брюсселем і вислав з країни посла Євросоюзу.