Дипломаты ЕС во вторник обсудят сомнительные результаты выборов в Венесуэле

Европейские дипломаты во вторник обсудят результаты президентских выборов в Венесуэле, где победителем официально объявили многолетнего автократа Николаса Мадуро несмотря на сомнения в честности подсчета голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Рабочая группа Европейского совета по вопросам Латинской Америки и Карибского бассейна встретится во вторник в 10:00 по брюссельскому времени, чтобы обсудить последние события в Венесуэле.

Представитель Европейской службы внешних дел Саймон Стано заявил, что ЕС оценивает процесс и результаты выборов в Венесуэле "в тесном контакте с национальными, региональными и международными акторами на местах".

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"Однако мы обеспокоены сообщениями о недостатках и нарушениях", – добавил он.

Скептически относительно прозрачности волеизъявления высказываются и отдельные страны Евросоюза.

Представитель Министерства иностранных дел Германии сказал Politico, что Берлин глубоко обеспокоен сообщениями об ограничении доступа сторонников оппозиции к подсчету голосов, и призвал венесуэльские власти опубликовать подробные результаты выборов.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также призвал к прозрачности в подсчете голосов, добавив, что Мадрид "работает над сценарием, при котором будет сохранено спокойствие, мир и демократический дух, царивший во время голосования".

В понедельник избирательная комиссия Венесуэлы объявила о победе Николаса Мадуро на президентских выборах. Оппозиция обратила внимание, что утром избирком вдруг прервал подсчет, когда их кандидат Эдмундо Гонсалес начал преобладать над Мадуро, и заявила о своей победе.

Мадуро формально в третий раз "выигрывает" на выборах президента Венесуэлы, которого избирают на шесть лет.

В 2020 году министры иностранных дел Евросоюза отказались признать результаты предыдущих выборов из-за несоответствия "международным стандартам демократического процесса". ЕС также наложил санкции на окружение Мадуро, который в ответ разорвал связи с Брюсселем и выслал из страны посла Евросоюза.