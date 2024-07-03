ЗМІ: У Трампа допускають "угоду" з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій

У команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала би відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у великій публікації Politico про "виклики Трампа" для НАТО і Європи у разі його повернення до Білого дому.

Трамп нібито думає про план, за якого НАТО відмовиться від подальшого розширення на схід – тобто виключає членство України та Грузії, і готовий обговорити з правителем Росії, скільки загарбаної української території той залишить під своїм контролем. Такі деталі повідомили двоє експертів з питань нацбезпеки, знайомих з обговореннями у ближчому колі Дональда Трампа.

Раніше у квітні The Washington Post вже публікували інсайди про ідеї Трампа для "швидкого припинення війни", там також йшлося про те, щоб змусити Україну поступитися окупованим Кримом і Донбасом.

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Один з експертів каже, що Трамп "відкритий до таких ідей", але це не означає, що якісь інші варіанти взагалі не розглядаються, у тому числі те, що Україна продовжить отримувати значні обсяги військової допомоги.

Сам Трамп поки публічно не висловлював свої міркування про те, як він збирається "швидко припинити війну".

Проте у подкасті 21 червня, коли його спитали, чи він хоче зняти з порядку денного можливий вступ України в НАТО, Дональд Трамп сказав, що обіцянка майбутнього членства України була помилкою і "реальною причиною, чого ця війна почалася". У таборі однодумців Трампа переважно вважають, що Україна має залишатися за межами Альянсу.

За словами республіканця Дона Бейкона, в одній із розмов Трамп скептично ставився до ідеї про те, щоб Україна повністю вигнала російські війська зі своєї території, і казав щось на кшталт "якщо Україна переможе, яка з того користь".

Окрім того, Трамп думає про те, щоби суттєво зменшити роль США у НАТО і забезпеченні безпеки Європи. Він у тому числі хоче повернутися до ідеї про "НАТО двох сортів" – щоби країни, які витрачають на оброну менше 2% ВВП, мали менші гарантії захисту.

При цьому частина команди Трампа зауважує, що де-факто формулювання статті 5 Північноатлантичного договору і так гнучкі та не зобов’язують союзників до військового втручання.

Наприкінці червня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей план "поганою ідеєю".