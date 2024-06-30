Зеленський прокоментував план радників Трампа про припинення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що план радників кандидата в президенти США Дональда Трампа, який передбачає можливі поступки українським територіям, є "поганою ідеєю".

Про це він сказав в інтерв’ю з колумністкою видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, його слова цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що "не знає, як можна закінчити війну за добу".

Реклама:

"Але я і не Трамп. Якщо у нього є така модель, ну скажіть хто буде проти? Всі хочуть завершити війну за добу, краще за годину. Але ми маємо те, що ми маємо. Якщо ідея в тому, щоб віддавати наші території, то це не нова ідея", – додав він.

Голова держави сказав, що територіальні поступки України не вирішать ситуації, оскільки Путіну потрібно "годувати своє суспільство інформацією про псевдоперемоги", тож господаря Кремля "треба ставити на місце".

"Якщо ідея (Трампа. – Ред.) віддати наші території – погана ідея. Це не приведе до миру в Україні і між Україною і Росією", – підкреслив Зеленський.

Цього тижня радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.