СМИ: У Трампа допускают "сделку" с РФ по Украине с отказом от НАТО и потерей территорий

В команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в большой публикации Politico о "вызовах Трампа" для НАТО и Европы в случае его возвращения в Белый дом.

Трамп якобы думает о плане, при котором НАТО откажется от дальнейшего расширения на восток – то есть исключает членство Украины и Грузии, и готов обсудить с правителем России, сколько захваченной украинской территории тот оставит под своим контролем. Такие детали сообщили двое экспертов по вопросам нацбезопасности, знакомых с обсуждениями в ближнем кругу Дональда Трампа.

Ранее в апреле The Washington Post уже публиковали инсайды об идеях Трампа для "быстрого прекращения войны", там также говорилось о том, чтобы заставить Украину уступить оккупированный Крым и Донбасс.

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Один из экспертов говорит, что Трамп "открыт к таким идеям", но это не означает, что какие-то другие варианты вообще не рассматриваются, в том числе то, что Украина продолжит получать значительные объемы военной помощи.

Сам Трамп пока публично не высказывал свои соображения о том, как он собирается "быстро прекратить войну".

Однако в подкасте 21 июня, когда его спросили, хочет ли он снять с повестки дня возможное вступление Украины в НАТО, Дональд Трамп сказал, что обещание будущего членства Украины было ошибкой и "реальной причиной, почему эта война началась". В лагере единомышленников Трампа преимущественно считают, что Украина должна оставаться за пределами Альянса.

По словам республиканца Дона Бейкона, в одном из разговоров Трамп скептически высказывался об идее, что Украина может полностью изгнать российские войска со своей территории, и говорил что-то вроде "если Украина победит, какая с того польза".

Кроме того, Трамп думает о том, чтобы существенно уменьшить роль США в НАТО и обеспечении безопасности Европы. Он в том числе хочет вернуться к идее о "НАТО двух сортов" – чтобы страны, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, имели меньшие гарантии защиты.

При этом часть команды Трампа отмечает, что де-факто формулировки статьи 5 Североатлантического договора и так гибкие и не обязывают союзников к военному вмешательству.

В конце июня советники Трампа представили ему свой план прекращения войны в Украине. Он предусматривает, что Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот план "плохой идеей".