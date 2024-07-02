У США назвали "прогресом" візит Орбана в Україну

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".

Про це Прессман написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що США вітають поїздку прем'єр-міністра Орбана до Києва для взаємодії з керівництвом України.

"Прогрес", – коротко написав посол у соцмережі Х.

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We welcome Prime Minister Orbán’s trip to Kyiv to engage Ukraine’s leadership. Progress. – Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) July 2, 2024

Віктор Орбан, чия держава з 1 липня почала головувати у ЄС, прибув до Києва вранці 2 липня. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні візиту Орбан анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні, а сам візит у вівторок пояснив тим, що угорське головування прагне вирішити виклики, які стоять перед Євросоюзом.

Речник угорського уряду підтвердив, що найважливішою темою переговорів Орбана у Києві стане можливість створення миру.

Наприкінці минулого тижня, нагадаємо, Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.