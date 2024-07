У США назвали "прогресом" візит Орбана в Україну

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".

Про це Прессман написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Дипломат зазначив, що США вітають поїздку прем'єр-міністра Орбана до Києва для взаємодії з керівництвом України.

"Прогрес", – коротко написав посол у соцмережі Х.

We welcome Prime Minister Orbán’s trip to Kyiv to engage Ukraine’s leadership. Progress.