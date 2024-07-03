Посол США прошелся по Орбану за поддержку Трампа на выборах

Американский посол в Будапеште во вторник раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Выступая на приеме по случаю Дня независимости США в Будапеште, посол Дэвид Прессман сказал, что Орбан "ежедневно напоминает нам, кого он хочет видеть победителем на этих выборах, за кого он бы проголосовал, если бы был американцем, кем он не является".

"У нас нет другого союзника или партнера – ни одного – который бы так же, открыто и неутомимо, агитировал за конкретного кандидата на выборах в Соединенных Штатах Америки, (он) видимо, убежден, что, несмотря ни на что, это только помогает Венгрии, или, по крайней мере, помогает ему лично", – добавил дипломат США.

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Но "важный и прочный" союз между Венгрией и США, по словам Пресмана, должен базироваться на связях между их народами, а не на "частоте политических заявлений вашего премьер-министра в социальных сетях или количестве денег венгерских налогоплательщиков, потраченных на политические месседжи в поддержку кандидатов на выборные должности в США".

Президент США Джо Байден назначил Прессмана послом в Венгрии в 2022 году. Бывший адвокат по правам человека, Прессман пренебрегает дипломатическими нормами и является яростным критиком Орбана и его правительства.

Дипломат называет венгерского премьер-министра лидером, который продвигает "бессмысленные антиамериканские месседжи".

Накануне Прессман назвал прогрессом первый с начала большой войны визит Орбана в Украину.