В іспанській Андалусії протестували проти засилля туристів

Тисячі людей у суботу, 29 червня, вийшли на вулиці в містах Малага і Кадіс, що в регіоні Андалусія на півдні Іспанії, висловлюючи протест проти наслідків перенасичення міст туристами, зокрема зростання цін на житло.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише іспанське інформагентство EFE.

У Малазі, за даними поліції, вийшли близько 5500 людей, які засудили нестабільну ситуацію з житлом та орендною платою в місті та вимагати зміни туристичної моделі – під гаслами "Малага не продається" і "Ми хочемо жити, а не виживати".

Фото: EFE

В окремій акції протесту, організованій у Кадісі, взяли участь близько 3000 людей. Вони пройшли маршем до мерії під гаслами "Ми не ваші сувеніри і не ваші іграшки" та вимогою вжити термінових заходів для вирішення ситуації з насиллям туристів.

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Фото: EFE

У Малазі офіційно зареєстровані понад 12 тисяч одиниць нерухомості, які можуть здаватись туристам в оренду – більше в Іспанії тільки в Мадриді та Барселоні. До того ж, багато квартир дають туристам нелегально.

Для вирішення ситуації з туризмом міська рада працює над постановою, яка регулюватиме умови здачі нерухомості в оренду туристам.

Раніше цього року аналогічні акції протесту відбулись на острові Тенерифе. Їхні учасники закликали обмежити приплив туристів, щоб зупинити бум короткострокової оренди житла і будівництва готелів, який призводить до зростання вартості житла для місцевих мешканців.