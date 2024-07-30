Прем'єр Грузії побачив "єдиний почерк" у замахах на Фіцо, Трампа і нібито плані вбити Іванішвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вчергове спробував пов'язати замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та на кандидата в президенти США Дональда Трампа з ймовірним замахом на засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Кобахідзе побачив "один і той самий почерк" сил, які "діють у різних країнах світу".

"Є міжнародний контекст, є місцевий контекст, і, з огляду на ці контексти, я думаю, ні для кого не має бути сюрпризом, що такі плани готуються в чиїйсь голові. Що стосується міжнародного контексту, то є певний почерк, який уже став зрозумілим", – заявив Кобахідзе, не уточнюючи жодних деталей.

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Стосовно "місцевого контексту" Кобахідзе висловив звинувачення на адресу опозиційного "Національного руху", який, за його словами, "є винуватцем усього".

"Вони вбивали молодих людей прямо на вулиці, десятки молодих людей було вбито прямо на вулиці, тому нікому не слід дивуватися їхній підготовці такого типу злочину. Це міжнародний і місцевий контекст, решту має визначити слідство", – сказав прем'єр-міністр Грузії.

На запитання, чому саме Іванішвілі міг стати об'єктом нападу, Іраклій Кобахідзе відповів, що "він головний гарант того, що в цій країні мир і країна стабільно розвивається".

За його словами, ризики для Іванішвілі зберігатимуться до кінця війни в Україні.

"Ризики зберігаються доти, доки триває війна в Україні, доки контекст буде таким, ці ризики залишатимуться дуже гострими в нашій країні. Тому ми покладаємо дуже великі надії на закінчення війни наступного року.

За нашими розрахунками і сподіваннями, війна в Україні має закінчитися максимум через рік. Щойно ця ситуація зміниться, і ситуація в регіоні заспокоїться, одразу інтереси перебудуються і зміняться, це основа нашого оптимізму", – заявив Кобахідзе.

У Грузії в межах розслідування справи про ймовірний замах на Іванішвілі допитують грузинських бійців, що воювали в Україні проти Росії.

У Службі держбезпеки Грузії стверджують, що підготовка вбивства Іванішвілі "організована і профінансована колишніми високопосадовцями уряду Грузії та колишніми співробітниками правоохоронних органів в Україні".

Деталі читайте у статті "ЄвроПравди": Тбілісі йде ва-банк: грузинська влада робить ставку на Трампа та готується до конфліктів.