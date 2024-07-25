Ще одного грузинського добровольця допитали у справі про "замах" на Іванішвілі

У Грузії в межах розслідування справи про ймовірний замах на почесного голову партії "Грузинська мрія" Бідзіну Іванішвілі свідчення дав грузинський боєць, який брав участь у війні в Україні, Константин Джгамая.

Про це повідомляє Sova, інформує "Європейська правда".

Як заявив адвокат бійця Торніке Чіковані, його підзахисний не має зв'язків і знайомств із колишніми високопосадовцями уряду, яких грузинські спецслужби підозрюють у підготовці терористичних актів і державних переворотів.

"Він не має жодного стосунку до скоєння злочину за цими статтями і готовий дати свідчення. Йому неясно і невідомо, чому його викликали, тому він прийшов з'ясувати цей факт", – розповів адвокат.

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За його словами, Джгамая перебував в іноземному легіоні загалом понад рік, кілька місяців тому він повернувся до Грузії.

Раніше стало відомо, що грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Адвокат одного з допитаних бійців розповів, що допит стосувався справи про підготовку теракту проти засновника партії "Грузинська мрія", мільярдера і олігарха Бідзіни Іванішвілі, у рамках якої допитали добровольця, який воював в Україні.

Згодом Служба держбезпеки Грузії підтвердила, що розслідує факти підготовки вбивства Бідзіни Іванішвілі.

У СДБ стверджують, що підготовка вбивства Іванішвілі "організована і профінансована колишніми високопосадовцями уряду Грузії та колишніми співробітниками правоохоронних органів в Україні".

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