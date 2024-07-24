Спецслужби Грузії повідомили про підготовку замаху на Іванішвілі і пов'язали її з Україною

Служба держбезпеки Грузії (СДБ) розслідує факти підготовки вбивства почесного голови керівної партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Про це йдеться у заяві грузинської спецслужби, повідомляє "Європейська правда".

У СДБ стверджують, що підготовка вбивства Іванішвілі "організована і профінансована колишніми високопосадовцями уряду Грузії та колишніми співробітниками правоохоронних органів в Україні".

"Метою згаданих злочинних дій є повалення влади країни насильницьким шляхом на тлі створення заворушень і послаблення влади", – йдеться у заяві спецслужби.

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У відомстві додали, що у кримінальній справі проводяться активні слідчі та оперативно-розшукові заходи, в рамках яких слідство викликає для допиту як свідків "конкретних осіб".

Раніше стало відомо, що грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Напередодні адвокат одного з допитаних бійців розповів, що допит стосувався справи про підготовку теракту проти засновника партії "Грузинська мрія", мільярдера і олігарха Бідзіни Іванішвілі, у рамках якої допитали добровольця, який воював в Україні.

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