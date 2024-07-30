Премьер Грузии увидел "единый почерк" в покушениях на Фицо, Трампа и якобы плане убить Иванишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в очередной раз попытался связать покушение на премьера Словакии Роберта Фицо и на кандидата в президенты США Дональда Трампа с вероятным покушением на основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект SOVA.

Кобахидзе увидел "один и тот же почерк" сил, которые "действуют в разных странах мира".

"Есть международный контекст, есть местный контекст, и, учитывая эти контексты, я думаю, ни для кого не должно быть сюрпризом, что такие планы готовятся в чьей-то голове. Что касается международного контекста, то есть определенный почерк, который уже стал понятным", – заявил Кобахидзе, не уточняя никаких деталей.

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Относительно "местного контекста" Кобахидзе высказал обвинения в адрес оппозиционного "Национального движения", которое, по его словам, "является виновником всего".

"Они убивали молодых людей прямо на улице, десятки молодых людей были убиты прямо на улице, поэтому никому не следует удивляться их подготовке такого типа преступления. Это международный и местный контекст, остальное должно определить следствие", – сказал премьер-министр Грузии.

На вопрос, почему именно Иванишвили мог стать объектом нападения, Ираклий Кобахидзе ответил, что "он главный гарант того, что в этой стране мир и страна стабильно развивается".

По его словам, риски для Иванишвили будут сохраняться до конца войны в Украине.

"Риски сохраняются до тех пор, пока продолжается война в Украине, пока контекст будет таким, эти риски будут оставаться очень острыми в нашей стране. Поэтому мы возлагаем очень большие надежды на окончание войны в следующем году.

По нашим расчетам и надеждам, война в Украине должна закончиться максимум через год. Как только эта ситуация изменится, и ситуация в регионе успокоится, сразу интересы перестроятся и изменятся, это основа нашего оптимизма", – заявил Кобахидзе.

В Грузии в рамках расследования дела о возможном покушении на Иванишвили допрашивают грузинских бойцов, воевавших в Украине против России.

В Службе госбезопасности Грузии утверждают, что подготовка убийства Иванишвили "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".

Детали читайте в статье "ЕвроПравды": Тбилиси идет ва-банк: грузинские власти делают ставку на Трампа и готовятся к конфликтам.