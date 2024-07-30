Прем'єр Грузії поїде на інавгурацію нового президента Ірану

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Про це повідомили в Адміністрації уряду Грузії, пише "Європейська правда".

Глава грузинського уряду отримав офіційне запрошення Ісламської Республіки Іран, яка підтримує Росію у війні проти України, бути присутнім на інавгурації, зазначили в адміністрації.

Там уточнили, що у церемонії візьмуть участь 70 іноземних делегацій.

Реклама:

"Прем'єр-міністр Грузії вирушив до Тегерана разом із першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки та сталого розвитку Леваном Давіташвілі", – ідеться в повідомленні уряду Грузії, яка прагне стати членом ЄС.

Зазначимо, що у травні прем'єр і голова МЗС Грузії приїхали на похорон керівництва Ірану, яке загинуло в авіакатастрофі.

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Читайте також: Під прикриттям "гуманізму". Як політики ЄС та НАТО зганьбилися після смерті президента Ірану.