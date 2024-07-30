Премьер Грузии поедет на инаугурацию нового президента Ирана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Об этом сообщили в Администрации правительства Грузии, пишет "Европейская правда".

Глава грузинского правительства получил официальное приглашение Исламской Республики Иран, которая поддерживает Россию в войне против Украины, присутствовать на инаугурации, отметили в администрации.

Там уточнили, что в церемонии примут участие 70 иностранных делегаций.

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"Премьер-министр Грузии отправился в Тегеран вместе с первым вице-премьер-министром, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили", – говорится в сообщении правительства Грузии, которая стремится стать членом ЕС.

Отметим, что в мае премьер и глава МИД Грузии приехали на похороны руководства Ирана, которое погибло в авиакатастрофе.

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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