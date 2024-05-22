Прем'єр і голова МЗС Грузії, яка хоче в ЄС, приїхали на похорони керівництва Ірану

Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Грузії Іраклій Кобахідзе та Ілля Дарчилашвілі 22 травня прибули в Іран, де візьмуть участь у прощанні з загиблим в аварії керівництвом цієї держави.

Цю інформацію підтвердила пресслужба грузинського уряду, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що прем'єр і голова МЗС Грузії візьмуть участь у "церемонії похорону" президента Ірану Ібрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіяна та інших представників уряду.

До відбуття Кобахідзе висловив співчуття послу Ірану у Тбілісі та залишив запис у книзі співчуття.

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Кілька західних країн, включно зі Сполученими Штатами, раніше висловили свої співчуття у зв'язку з із загибеллю президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі наприкінці минулого тижня. У Єврокомісії назвали це "нормальною дипломатичною практикою".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

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