Віцеканцлер Німеччини за рік понад 700 разів поскаржився на погрози

Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек із квітня 2023 року подав 730 позовів у зв'язку з мовою ненависті та погрозами, адресованими йому.

Про це його офіс повідомив у відповідь на запит Politico, пише "Європейська правда".

У Габека прокоментували публікацію у виданні Welt, де навели кілька прикладів повідомлень із погрозами розправою, які той отримував.

Приміром, 13 липня на пошту віцеканцлера прийшло коротке повідомлення, де ламаною німецькою стверджується, що його "голова полетить", а його самого невідомі адресанти "повісять".

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"Багато політиків зазнають ненависті, образ і навіть погроз смерті, які поширюються в масовому порядку, особливо в Інтернеті. Міністр Роберт Габек вирішив не просто змиритися з цим, а вжити заходів проти випадків, які порушують закон", – сказали в його офісі.

З квітня 2023 року Габек подав 730 скарг на мову ненависті, уточнює Politico.

Дискусія про погрози політикам у Німеччині розгорілась після низки насильницьких нападів на них напередодні виборів до Європейського парламенту в червні.

З наближенням виборів у трьох східних землях Німеччини, що відбудуться у вересні, подібні повідомлення про напади з’являються знову.

Минулого тижня напали на уродженку Камеруну, політикиню опозиційного Християнсько-демократичного союзу Аделіну Абімнві Авемо, коли вона розклеювала передвиборчі плакати в землі Бранденбург.

Згідно зі статистикою Бундестагу, депутати "Партії зелених", до якої належить і Роберт Габек, є найчастішими жертвами нападів. Минулого року з 2790 зареєстрованих випадків нападів на політиків від "зелених" постраждали 1219, або майже 44%.