Вице-канцлер Германии за год более 700 раз пожаловался на угрозы

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек с апреля 2023 года подал 730 исков в связи с языком ненависти и угрозами, адресованными ему.

Об этом его офис сообщил в ответ на запрос Politico, пишет "Европейская правда".

У Хабека прокомментировали публикацию в издании Welt, где привели несколько примеров сообщений с угрозами расправой, которые тот получал.

К примеру, 13 июля на почту вице-канцлера пришло короткое сообщение, где на ломаном немецком утверждается, что его "голова полетит", а его самого неизвестные адресанты "повесят".

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"Многие политики подвергаются ненависти, оскорблениям и даже угрозам смерти, которые распространяются в массовом порядке, особенно в Интернете. Министр Роберт Хабек решил не просто смириться с этим, а принять меры против случаев, которые нарушают закон", – сказали в его офисе.

С апреля 2023 года Хабек подал 730 жалоб на язык ненависти, уточняет Politico.

Дискуссия об угрозах политикам в Германии разгорелась после ряда насильственных нападений на них накануне выборов в Европейский парламент в июне.

С приближением выборов в трех восточных землях Германии, которые состоятся в сентябре, подобные сообщения о нападениях появляются снова.

На прошлой неделе напали на уроженку Камеруна, политика оппозиционного Христианско-демократического союза Аделину Абимнви Авемо, когда она расклеивала предвыборные плакаты в земле Бранденбург.

Согласно статистике Бундестага, депутаты "Партии зеленых", к которой принадлежит и Роберт Хабек, являются самыми частыми жертвами нападений. В прошлом году из 2790 зарегистрированных случаев нападений на политиков от "зеленых" пострадали 1219, или почти 44%.