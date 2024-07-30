Топпосадовця НАТО, який може піти в президенти Румунії, заскочили з румунським прем’єром

Прем’єра-міністра Румунії Марчела Чолаку і заступника генерального секретаря НАТО Мірчу Джоане помітили за одним столом у ресторані в Бухаресті, що ще більше підживило чутки про можливу участь останнього в президентських виборах у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Чолаку і Джоане бесідували в компанії колишнього прем’єр-міністра Румунії Віктора Понти – всі троє були запрошені на закритий захід, організований у Бухаресті.

Фото: Digi24

Зазначимо, що Мірча Джоане – колишній лідер румунської Соціал-демократичної партії (СДП), яку нині очолює прем’єр-міністр Чолаку. Тож їхня зустріч підживила припущення про те, що Джоане може балотуватися в президенти Румунії за підтримки СДП.

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Заступник генсека НАТО заявив журналістам, що не обговорював політику з прем’єром чи будь-ким іншим із присутніх.

Водночас Понта був більш ухильний, сказавши, що "не повірив би, що там, де було стільки політиків, не обговорювали політику".

"Але це не були політичні переговори на чиємусь дні народження. Це не була запланована зустріч. Ми люди, які знають один одного багато років, і в цьому немає нічого надзвичайного", – додав він.

Очікується, що Соціал-демократична партія Румунії визначиться зі своїм кандидатом у президенти 24 серпня.

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.

Раніше Джоане, який вважається найпопулярнішим кандидатом у президенти Румунії, заявив, що оголосить про участь у виборах "після того, як закінчить свою роботу в НАТО".