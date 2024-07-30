Топ-чиновника НАТО, который может пойти в президенты Румынии, застали с румынским премьером

Премьера-министра Румынии Марчела Чолаку и заместителя генерального секретаря НАТО Мирчу Джоанэ заметили за одним столом в ресторане в Бухаресте, что еще больше подогрело слухи о возможном участии последнего в президентских выборах в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Чолаку и Джоанэ беседовали в компании бывшего премьер-министра Румынии Виктора Понты – все трое были приглашены на закрытое мероприятие, организованное в Бухаресте.

Фото: Digi24

Отметим, что Мирча Джоанэ – бывший лидер румынской Социал-демократической партии (СДП), которую сейчас возглавляет премьер-министр Чолаку. Поэтому их встреча подпитала предположение о том, что Джоанэ может баллотироваться в президенты Румынии при поддержке СДП.

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Заместитель генсека НАТО заявил журналистам, что не обсуждал политику с премьером или кем-либо другим из присутствующих.

В то же время Понта был более уклончив, сказав, что "не поверил бы, что там, где было столько политиков, не обсуждали политику".

"Но это не были политические переговоры на чьем-то дне рождения. Это не была запланированная встреча. Мы люди, которые знают друг друга много лет, и в этом нет ничего чрезвычайного", – добавил он.

Ожидается, что Социал-демократическая партия Румынии определится со своим кандидатом в президенты 24 августа.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.

Ранее Джоанэ, который считается самым популярным кандидатом в президенты Румынии, заявил, что объявит об участии в выборах "после того, как закончит свою работу в НАТО".