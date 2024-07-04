Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна виступає за стриманість у переговорах про вступ України в НАТО, щоб не допустити ескалації.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в четвер, його цитує Standard.

Пеллегріні вказав на розбіжності у поглядах двох президентів на питання переговорів про вступ України до НАТО.

"Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України до НАТО, ми ж закликаємо до стриманості. Щоб не допустити подальшої ескалації напруженості", – заявив президент Словаччини.

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Він також додав, що вони з Дудою відверто поговорили про тему наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.

"Я підтвердив, що Словаччина перевищила обсяг інвестицій в оборону як таку, і на цей момент наші інвестиції перебувають на рівні 2,11% ВВП", – сказав президент Словаччини у відповідь на пропозицію Дуди, щоб на наступному саміті країни робили внесок в оборону на рівні трьох відсотків ВВП.

А президент Дуда на пресконференції виступив проти відправки польських військових в Україну та сподівається, що "Росія не доведе до такої ситуації".

Президент Польщі також заявив, що Пеллегріні поділяє позицію про необхідність надати підтримку Україні.

Взимку прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.